Зеленський розповів президенту Литви про ситуацію на полі бою і дипломатію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою, під час якої, зокрема розповів про ситуацію на полі бою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав у своїх соцмережах.

Український президент поінформував Науседу про контакти з партнерами та наші дипломатичні зусилля.

"Подякував Литві та всім країнам Північної Європи й Балтії за вчорашню декларацію на підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України, а також готовність докладати дипломатичних зусиль, надавати допомогу нашій країні та посилювати санкції проти Росії", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що має з Науседою спільну позицію: "спочатку має бути припинення вогню, а потім пошук дипломатичного рішення, яке дасть змогу закінчити війну чесним і тривалим миром".

"Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили", – додав він.

Також в ході розмови йшлося про ситуацію на полі бою та потреби Сил оборони України.

Зеленський також подякував за внесок Литви в постачання систем Patriot в Україну.

Також йшлося про ситуацію з переговорним процесом щодо вступу України у Євросоюз.

Зеленський розповів, що литовський президент поділяє його позицію: Україна та Молдова мають рухатися до членства в ЄС синхронно й одночасно.

Нагадаємо, вихідними Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди і зауважив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс перед цим припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти за посередництва США.