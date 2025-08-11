Зеленский рассказал президенту Литвы о ситуации на поле боя и дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, во время которого, в частности, рассказал о ситуации на поле боя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал в своих соцсетях.

Украинский президент проинформировал Науседу о контактах с партнерами и наших дипломатических усилиях.

"Поблагодарил Литву и все страны Северной Европы и Балтии за вчерашнюю декларацию в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также готовность прилагать дипломатические усилия, оказывать помощь нашей стране и усиливать санкции против России", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что имеет с Науседой общую позицию: "Сначала должно быть прекращение огня, а затем поиск дипломатического решения, которое позволит закончить войну честным и длительным миром".

"Без четких гарантий безопасности любые другие договоренности только дадут России возможность восстановить свои силы", – добавил он.

Также в ходе беседы речь шла о ситуации на поле боя и потребностях Сил обороны Украины.

Зеленский также поблагодарил за вклад Литвы в поставки систем Patriot в Украину.

Также речь шла о ситуации с переговорным процессом по вступлению Украины в Евросоюз.

Зеленский рассказал, что литовский президент разделяет его позицию: Украина и Молдова должны двигаться к членству в ЕС синхронно и одновременно.

Напомним, в выходные Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России при обсуждении мирного соглашения и отметил, что "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины, отступать от этого никто не будет и не сможет".

Вице-президент США Джей Ди Венс перед этим предположил, что ни Украина, ни РФ не будут удовлетворены тем урегулированием войны, к которому могут прийти при посредничестве США.