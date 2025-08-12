Орбан объяснил, почему не подписал совместное заявление ЕС перед саммитом Трампа-Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержал совместное заявление Европейского совета, подготовленное от имени всех глав государств и правительств ЕС накануне встречи Трампа с Путиным, поскольку давать указания со "скамейки запасных" неуместно.

Об этом Орбан написал во вторник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По его словам, документ пытался выдвинуть условия для переговоров, на которые лидеров ЕС даже не пригласили.

"Сам факт, что ЕС оставили в стороне, уже довольно печален. Единственное, что могло бы сделать ситуацию еще хуже, – это если бы мы начали давать указания со скамейки запасных", – написал Виктор Орбан.

Венгерский премьер считает, что вместо того чтобы комментировать встречу США и России, европейским лидерам следует инициировать собственный саммит между Евросоюзом и Россией.

"Единственно разумным действием для лидеров ЕС будет инициировать саммит ЕС-Россия, по примеру встречи США-Россия. Дайте шанс миру!" – написал венгерский премьер.

Напомним, руководители 26 государств-членов Европейского Союза утвердили совместное заявление в поддержку Украины, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поставил подпись под документом.

Как сообщала "ЕП", президент Трамп рассказал, как консультировался с премьер-министром Венгрии относительно войны РФ против Украины и ее потенциальных результатов.

Также президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.