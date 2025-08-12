"Нічого нового": в ЄК відреагували на відмову Угорщини підтримати заяву щодо України

У Єврокомісії відреагували на рішення Угорщини не підписувати заяву Євросоюзу щодо України напередодні саміту Трампа-Путіна, заявивши, що у цьому рішенні Будапешта немає "нічого нового".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила речниця ЄК з питань зовнішньої політики Анітта Гіппер, її цитує The Guardian.

Гіппер наголосила, що в ЄК вітають зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру в Україні. Вона також прокоментувала рішення Угорщини не підписувати заяву ЄС щодо України.

"У цьому немає нічого нового. Також нічого нового в тому, що нам потрібна єдність, щоб бути сильними, і якщо ми не маємо цієї єдності, то від цього виграє лише одна сторона, а саме Росія", – сказала Гіппер.

Нагадаємо, очільники 26 держав-членів Європейського Союзу затвердили спільну заяву на підтримку України, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не поставив підпис під документом.

Орбан пояснив, що не підтримав спільну заяву Європейської ради, підготовлену від імені всіх глав держав та урядів ЄС напередодні зустрічі Трампа з Путіним, оскільки давати вказівки з "лави запасних" недоречно.