"Ничего нового": в ЕК отреагировали на отказ Венгрии поддержать заявление по Украине

В Еврокомиссии отреагировали на решение Венгрии не подписывать заявление Евросоюза по Украине накануне саммита Трампа-Путина, заявив, что в этом решении Будапешта нет "ничего нового".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила пресс-секретарь ЕК по вопросам внешней политики Анитта Хиппер, ее цитирует The Guardian.

Хиппер отметила, что в ЕК приветствуют усилия президента США Дональда Трампа, направленные на достижение мира в Украине. Она также прокомментировала решение Венгрии не подписывать заявление ЕС по Украине.

"В этом нет ничего нового. Также ничего нового в том, что нам нужно единство, чтобы быть сильными, и если мы не имеем этого единства, то от этого выиграет только одна сторона, а именно Россия", – сказала Хиппер.

Напомним, руководители 26 государств-членов Европейского Союза утвердили совместное заявление в поддержку Украины, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поставил подпись под документом.

Орбан объяснил, что не поддержал совместное заявление Европейского совета, подготовленное от имени всех глав государств и правительств ЕС накануне встречи Трампа с Путиным, поскольку давать указания со "скамейки запасных" неуместно.