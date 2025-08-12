У Норвегії з'ясували причини гучної ДТП трамвая у центрі Осло, що дивом минулась без жертв

У Норвегії з’ясували причину аварії трамвая, який протаранив магазин на розі будівлі у центрі Осло – водієві несподівано стало зле і він знепритомнів.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Комісія з розслідування інцидентів з’ясувала обставини гучної аварії у жовтні 2024 року в центрі Осло, коли трамвай зійшов з рейок на розі вулиці Сторгата і в’їхав першим вагоном у приміщення магазину – що дивом минулося без загиблих. Незначні поранення отримав лише водій і три пасажири.

NRK

Розслідування дійшло висновку, що ключовим фактором було раптове погіршення самопочуття водія через норовірус – у нього різко скрутило живіт та впав тиск, що призвело до втрати свідомості.

Трамваї оснащені системою автоматичної зупинки на такі випадки, проте на її активацію потрібно 10 секунд. За збігом обставин, водій втратив свідомість безпосередньо перед поворотом і ще не встиг скинути швидкість. Система спрацювала, але вже не змогла запобігти нещасному випадку.

Проблем з технічним станом трамвая чи якоїсь недбалості водія не виявили, він досі працює на тій самій роботі.

У комісії зазначили, що такі жорсткі симптоми є досить рідкісним випадком і інших аварій з аналогічною причиною досі не фіксували.

У Швеції в червні трамвай зійшов з рейок і врізався в кіоск з вуличною їжею.

В Амстердамі у лобовому зіткненні трамваїв постраждали водії та пасажирка.