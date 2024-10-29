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У центрі Осло трамвай в’їхав у приміщення магазину

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Новини — Вівторок, 29 жовтня 2024, 13:36 — Марія Ємець

У центрі столиці Норвегії Осло трамвай зійшов з рейок і в’їхав у приміщення магазину, внаслідок аварії ніхто не загинув. 

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда". 

Аварія сталася невдовзі після полудня в історичному центрі міста на вулиці Сторгата. Трамвай з багатьма пасажирами зійшов з рейок і в’їхав першим вагоном у прилеглу будівлю – приміщення магазину. 

 
NRK

На місце швидко прибули служби надзвичайних ситуацій. Попри побоювання, що на такій людній вулиці хтось з пішоходів міг потрапити під трамвай, перевірка показала, що під його колесами ніхто не загинув. Всередині магазину також обійшлося без загиблих.

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NRK

Внаслідок аварії поранені четверо людей, включно з водієм трамвая.

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Людей з постраждалої будівлі евакуювали, а вулиця перекрита на кілька кварталів. Поліція опитує свідків, щоб скласти якомога точнішу картину події. 

Нагадаємо, раніше цього місяця у Польщі сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.

У Німеччині на початку жовтня у зіткненні двох автобусів постраждали пів сотні людей.

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