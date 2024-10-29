У центрі Осло трамвай в’їхав у приміщення магазину

У центрі столиці Норвегії Осло трамвай зійшов з рейок і в’їхав у приміщення магазину, внаслідок аварії ніхто не загинув.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Аварія сталася невдовзі після полудня в історичному центрі міста на вулиці Сторгата. Трамвай з багатьма пасажирами зійшов з рейок і в’їхав першим вагоном у прилеглу будівлю – приміщення магазину.

NRK

На місце швидко прибули служби надзвичайних ситуацій. Попри побоювання, що на такій людній вулиці хтось з пішоходів міг потрапити під трамвай, перевірка показала, що під його колесами ніхто не загинув. Всередині магазину також обійшлося без загиблих.

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NRK

Внаслідок аварії поранені четверо людей, включно з водієм трамвая.

Людей з постраждалої будівлі евакуювали, а вулиця перекрита на кілька кварталів. Поліція опитує свідків, щоб скласти якомога точнішу картину події.

Нагадаємо, раніше цього місяця у Польщі сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.

У Німеччині на початку жовтня у зіткненні двох автобусів постраждали пів сотні людей.