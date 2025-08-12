В Норвегии выяснили причины громкого ДТП трамвая в центре Осло, которое чудом обошлось без жертв

В Норвегии выяснили причину аварии трамвая, который протаранил магазин на углу здания в центре Осло – водителю неожиданно стало плохо и он потерял сознание.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Комиссия по расследованию инцидентов выяснила обстоятельства громкой аварии в октябре 2024 года в центре Осло, когда трамвай сошел с рельсов на углу улицы Сторгата и въехал первым вагоном в помещение магазина – чудом обошлось без погибших. Незначительные ранения получил лишь водитель и три пассажира.

NRK

Расследование пришло к выводу, что ключевым фактором было внезапное ухудшение самочувствия водителя из-за норовируса – у него резко скрутило живот и упало давление, что привело к потере сознания.

Трамваи оснащены системой автоматической остановки на такие случаи, однако на ее активацию требуется 10 секунд. По стечению обстоятельств, водитель потерял сознание непосредственно перед поворотом и еще не успел сбросить скорость. Система сработала, но уже не смогла предотвратить несчастный случай.

Проблем с техническим состоянием трамвая или какой-то халатности водителя не обнаружили, он до сих пор работает на той же работе.

В комиссии отметили, что такие жесткие симптомы являются достаточно редким случаем и других аварий по аналогичной причине до сих пор не фиксировали.

