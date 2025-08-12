Президенти Латвії і Фінляндії поговорили перед масштабними перемовинами щодо війни РФ і України

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс і президент Фінляндії Александр Стубб провели телефонну розмову стосовно дипломатичних зусиль для завершення російсько-української війни – перед масштабними перемовинами за участі Європи і США та подальшою зустріччю лідерів США й РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент Латвії розповів у своєму X.

Рінкевичс зазначив, що вони з Александром Стуббом "обмінялися поглядами щодо європейської безпеки і триваючих зусиль для забезпечення справедливого і сталого миру для України".

Had a good 📞 call with President of Finland @alexstubb. We exchanged views on the European security and ongoing efforts to bring just and lasting peace for Ukraine. The path to peace in 🇺🇦 cannot be decided without 🇺🇦 and respecting its sovereignty and territorial integrity. – Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 12, 2025

"Шлях до миру в Україні не може вирішуватися без України та без поваги до її суверенітету і територіальної цілісності", – наголосив президент Латвії.

Нагадаємо, на середу 13 серпня – перед очікуваною зустріччю Дональда Трампа з очільником Кремля на Алясці – запланована серія онлайн-перемовин за участі європейських лідерів, України і США.

Лідери Фінляндії та Польщі будуть на них єдиними представниками країн "східного флангу" НАТО.

На тлі наближення зустрічі Трампа і Путіна у низці столиць наголосили на неприпустимості рішень про Україну без її участі та нав’язування умов миру.

Очільники 26 держав-членів ЄС затвердили спільну заяву на підтримку України, її не підтримав лише угорський прем’єр Віктор Орбан.