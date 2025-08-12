Президенты Латвии и Финляндии поговорили перед масштабными переговорами по войне РФ и Украины

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс и президент Финляндии Александр Стубб провели телефонный разговор относительно дипломатических усилий для завершения российско-украинской войны – перед масштабными переговорами с участием Европы и США и последующей встречей лидеров США и РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент Латвии рассказал в своем X.

Ринкевичс отметил, что они с Александром Стуббом "обменялись взглядами на европейскую безопасность и продолжающиеся усилия для обеспечения справедливого и устойчивого мира для Украины".

Had a good 📞 call with President of Finland @alexstubb. We exchanged views on the European security and ongoing efforts to bring just and lasting peace for Ukraine. The path to peace in 🇺🇦 cannot be decided without 🇺🇦 and respecting its sovereignty and territorial integrity. – Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 12, 2025

"Путь к миру в Украине не может решаться без Украины и без уважения к ее суверенитету и территориальной целостности", – подчеркнул президент Латвии.

Напомним, на среду 13 августа – перед ожидаемой встречей Дональда Трампа с главой Кремля на Аляске – запланирована серия онлайн-переговоров с участием европейских лидеров, Украины и США.

Лидеры Финляндии и Польши будут на них единственными представителями стран "восточного фланга" НАТО.

На фоне приближения встречи Трампа и Путина в ряде столиц отметили недопустимость решений об Украине без ее участия и навязывания условий мира.

Руководители 26 государств-членов ЕС утвердили совместное заявление в поддержку Украины, его не поддержал только венгерский премьер Виктор Орбан.