Президенты Латвии и Финляндии поговорили перед масштабными переговорами по войне РФ и Украины

Новости — Вторник, 12 августа 2025, 17:01 — Мария Емец

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс и президент Финляндии Александр Стубб провели телефонный разговор относительно дипломатических усилий для завершения российско-украинской войны – перед масштабными переговорами с участием Европы и США и последующей встречей лидеров США и РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент Латвии рассказал в своем X.

Ринкевичс отметил, что они с Александром Стуббом "обменялись взглядами на европейскую безопасность и продолжающиеся усилия для обеспечения справедливого и устойчивого мира для Украины".

"Путь к миру в Украине не может решаться без Украины и без уважения к ее суверенитету и территориальной целостности", – подчеркнул президент Латвии.

Напомним, на среду 13 августа – перед ожидаемой встречей Дональда Трампа с главой Кремля на Аляске – запланирована серия онлайн-переговоров с участием европейских лидеров, Украины и США.

Лидеры Финляндии и Польши будут на них единственными представителями стран "восточного фланга" НАТО.

На фоне приближения встречи Трампа и Путина в ряде столиц отметили недопустимость решений об Украине без ее участия и навязывания условий мира.

Руководители 26 государств-членов ЕС утвердили совместное заявление в поддержку Украины, его не поддержал только венгерский премьер Виктор Орбан.

