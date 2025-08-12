Латвія змінює посла в Україні

Латвія замінить посла в Україні Ілгварса Кляву, який пропрацював у Києві близько п’яти років – його замінить дипломат Андрейс Пілдеговічс.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

12 серпня президент Латвії Едгардс Рінкевичс передав вірчі грамоти Андрейсу Пілдеговічсу у зв’язку з призначенням новим послом в Україні.

Фото: Ilmārs Znotiņš / Офіс президента Литви

Він замінить теперішнього посла Латвії в Україні Ілгварса Кляву, який обіймав цю посаду з 2021 року та, наскільки відомо, залишався в Україні у перші тижні повномасштабної війни. Ротація послів через 4-5 років роботи в країні є стандартною практикою.

Пілдеговічс працював у структурах МЗС Латвії з 1994 року. Серед іншого, він був представником своєї країни у США та в ООН.

До призначення в Україну останні два роки він очолював секретаріат з питань кандидатури Латвії до Ради безпеки ООН.

Також у вівторок президент Латвії Едгардс Рінкевичс поговорив з фінським колегою Александром Стуббом перед масштабними перемовинами щодо російсько-української війни за участі Європи, України і США та подальшою зустріччю лідерів США й РФ.