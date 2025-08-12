Латвия призначает нового посла в Украине

Латвия заменит посла в Украине Илгварса Кляву, проработавшего в Киеве около пяти лет – его заменит дипломат Андрейс Пилдеговичс.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

12 августа президент Латвии Эдгардс Ринкевичс передал верительные грамоты Андрейсу Пилдеговичсу в связи с назначением новым послом в Украине.

Фото: Ilmārs Znotiņš / Офис президента Литвы

Он заменит нынешнего посла Латвии в Украине Илгварса Кляву, который занимал этот пост с 2021 года и, насколько известно, оставался в Украине в первые недели полномасштабной войны. Ротация послов через 4-5 лет работы в стране является стандартной практикой.

Пилдеговичс работал в структурах МИД Латвии с 1994 года. Среди прочего он был представителем своей страны в США и ООН.

До назначения в Украину последние два года он возглавлял секретариат по кандидатуре Латвии в Совет безопасности ООН.

Также во вторник президент Латвии Эдгардс Ринкевичс побеседовал с финским коллегой Александром Стуббом перед масштабными переговорами по поводу российско-украинской войны с участием Европы, Украины и США и последующей встречей лидеров США и РФ.