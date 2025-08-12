Матернова закликала лідерів світу не допустити рішень щодо України без її участі

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова перед потенційною зустріччю президента США Дональда Трампа із очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці закликала лідерів демократичного світу забезпечити, аби цей саміт право України самостійно вирішувати своє майбутнє.

Про це вона написала у Facebook, передає "Європейська правда".

Матернова заявила, що чує заклики демократичного світу до миру в Україні, проте наголосила: "не всі мирні угоди є справді мирними".

"Історія болісно навчила нас, що коли рішення приймаються без участі тих, чиє життя поставлено на карту, результатом стає не мир, а зрада", зазначила вона та як приклад навела Мюнхенську угоду 1938 року, а також Ялтинську угоду 1945 року.

Вона нагадала, що для неї, як для людини, що народилася в Чехословаччині, це не просто дати в підручнику історії, "а відкриті рани".

"Можливо, зараз ми стоїмо на подібному роздоріжжі. Цей тиждень закінчиться несподіваним самітом в Алясці, якого давно прагнув Путін. Зустріч, яка може визначити майбутнє України – і безпеку Європи – без участі України", – написала Матернова.

Вона наголосила, що європейські лідери, усвідомлють небезпеку й терміново працюють, а віртуальна зустріч європейських лідерів, яка відбудеться 13 серпня – є частиною цих зусиль.

"Ми всі хочемо миру. Найбільше – українці. Але не може бути миру, який винагороджує агресора. Як можна домовлятися про справедливість з тим, хто щодня наказує бомбити міста, лікарні, вокзали?", – зазначила посол ЄС в Україні.

Матернова наголосла: ЄС не покинув Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення, а також визнала, що навіть у умовах війни Україна зробила величезні кроки на шляху до приєднання до європейської сім’ї.

"Саме тому Україна і Європа мають бути за будь-яким столом, де вирішується майбутнє миру на нашому континенті. Якщо саміт на Алясці має стати початком миру, він повинен принести більше, ніж просто замовчування зброї. Він повинен гарантувати безпеку, суверенітет та право України самостійно вирішувати своє майбутнє", – акцентувала вона.

Відтак Матернова закликала лідерів демократичного світу згадати Мюнхен та Ялту, і забезпечити, щоб історія не повторилася.

Нагадаємо, очільники 26 держав-членів Європейського Союзу затвердили спільну заяву на підтримку України, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не поставив підпис під документом.

Орбан пояснив, що не підтримав спільну заяву Європейської ради, підготовлену від імені всіх глав держав та урядів ЄС напередодні зустрічі Трампа з Путіним, оскільки давати вказівки з "лави запасних" недоречно.

А президент Володимир Зеленський напередодні зустрічі Трампа і Путіна заявив, що ці перемовини важливі для їхнього двостороннього треку, але щодо України вони нічого прийняти не можуть без українського представника.