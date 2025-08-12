Матернова призвала лидеров мира не допустить решений по Украине без ее участия

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова перед потенциальной встречей президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске призвала лидеров демократического мира обеспечить, чтобы этот саммит право Украины самостоятельно решать свое будущее.

Об этом она написала в Facebook, передает "Европейская правда".

Матернова заявила, что слышит призывы демократического мира к миру в Украине, однако подчеркнула: "не все мирные соглашения являются действительно мирными".

"История болезненно научила нас, что когда решения принимаются без участия тех, чья жизнь поставлена на карту, результатом становится не мир, а предательство", – отметила она и в качестве примера привела Мюнхенское соглашение 1938 года, а также Ялтинское соглашение 1945 года.

Она напомнила, что для нее, как для человека, родившегося в Чехословакии, это не просто даты в учебнике истории, "а открытые раны".

"Возможно, сейчас мы стоим на подобном перепутье. Эта неделя закончится неожиданным саммитом в Аляске, которого давно добивался Путин. Встреча, которая может определить будущее Украины – и безопасность Европы – без участия Украины", – написала Матернова.

Она подчеркнула, что европейские лидеры осознают опасность и срочно работают, а виртуальная встреча европейских лидеров, которая состоится 13 августа, – является частью этих усилий.

"Мы все хотим мира. Больше всего – украинцы. Но не может быть мира, который вознаграждает агрессора. Как можно договариваться о справедливости с тем, кто ежедневно приказывает бомбить города, больницы, вокзалы?", – отметила посол ЕС в Украине.

Матернова подчеркнула: ЕС не покинул Украину с момента начала полномасштабного вторжения, а также признала, что даже в условиях войны Украина сделала огромные шаги на пути к присоединению к европейской семье.

"Именно поэтому Украина и Европа должны быть за любым столом, где решается будущее мира на нашем континенте. Если саммит на Аляске должен стать началом мира, он должен принести больше, чем просто замолчание оружия. Он должен гарантировать безопасность, суверенитет и право Украины самостоятельно решать свое будущее", – подчеркнула она.

Затем Матернова призвала лидеров демократического мира вспомнить Мюнхен и Ялту и обеспечить, чтобы история не повторилась.

Напомним, главы 26 государств-членов Европейского Союза утвердили совместное заявление в поддержку Украины, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поставил подпись под документом.

Орбан пояснил, что не поддержал совместное заявление Европейского совета, подготовленное от имени всех глав государств и правительств ЕС накануне встречи Трампа с Путиным, поскольку давать указания с "скамейки запасных" неуместно.

А президент Владимир Зеленский накануне встречи Трампа и Путина заявил, что эти переговоры важны для их двустороннего трека, но в отношении Украины они ничего принять не могут без украинского представителя.