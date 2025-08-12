У Молдові повідомляють про фальшиві дзвінки-залякування від імені партії влади

У партії президентки Молдови Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) заявили про запуск в країні кампанії дзвінків із залякуваннями нібито від їхнього імені та бачать у цьому російський слід.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У PAS заявили, що мають інформацію про отримання деякими громадянами дзвінків із погрозами, що відображалися на екранах як дзвінок від партії.

"Це нова страшилка від Росії, щоб створити плутатину, недовіру і тиснути на інституції… Просимо вас ближчим часом бути уважними й розсудливими, тому що кількість фальшивих дзвінків, листів та повідомлень зросте. Це частина плану втручання Росії, який реалізує злочинне угруповання Шора, щоб зірвати вибори у Молдові," – відреагували у партії.

В кінці липня президентка Мая Санду скликала засідання Вищої ради безпеки для обговорення ризиків втручання Росії у вибори. Президентка заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

