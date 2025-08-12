В Молдове сообщают о фальшивых звонках-запугиваниях от имени партии власти

В партии президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) заявили о запуске в стране кампании звонков с запугиваниями якобы от их имени и видят в этом российский след.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В PAS заявили, что располагают информацией о получении некоторыми гражданами звонков с угрозами, которые отображались на экранах как звонок от партии.

"Это новая страшилка от России, чтобы создать путаницу, недоверие и давление на институты... Просим вас в ближайшее время быть внимательными и рассудительными, потому что количество фальшивых звонков, писем и сообщений возрастет. Это часть плана вмешательства России, который реализует преступная группировка Шора, чтобы сорвать выборы в Молдове", – отреагировали в партии.

В конце июля президент Мая Санду созвала заседание Высшего совета безопасности для обсуждения рисков вмешательства России в выборы. Президент заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, организации проплаченных протестов и т. д.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове, которые пройдут 28 сентября.