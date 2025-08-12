Міноборони Чехії затвердило план закупівлі перших 44 танків Leopard у Німеччині

Міністерство оборони Чехії затвердило план закупівлі перших танків Leopard 2A8 у Німеччині.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Міноборони Чехії затвердило план закупівлі перших 44 танків Leopard 2A8 у Німеччині за 32,8 млрд крон ($1,6 млрд)

Якщо план буде схвалений кабінетом прем'єр-міністра країни, міністерство підпише рамкову угоду і подасть обов'язкове замовлення в найближчі тижні.

Поставки заплановані на 2028-2031 роки, і угода дає Чехії можливість придбати ще 14 танків, якщо буде доступно більше коштів.

Як нещодавно писали, Чехія хоче придбати бойові танки Leopard 2A8 на 52 млрд чеських крон (приблизно $2,5 млрд) – для фінансування цієї покупки уряд розраховує отримати кредит через європейську програму SAFE.

Раніше писали, в Міністерстві оборони Чехії хочуть підписати контракт на закупівлю до 77 німецьких танків Leopard 2A8, яка планується ще з 2023 року, до парламентських виборів цієї осені.

Нещодавно стало відомо, що чеське Міністерство оборони закупить 24 колісні броньовані автомобілі Titus, вартість всього замовлення становить 4,068 млрд чеських крон ($191,3 млн).