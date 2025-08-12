Минобороны Чехии утвердило план закупки первых 44 танков Leopard в Германии

Министерство обороны Чехии утвердило план закупки первых танков Leopard 2A8 в Германии.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Минобороны Чехии утвердило план закупки первых 44 танков Leopard 2A8 в Германии за 32,8 млрд крон ($1,6 млрд)

Если план будет одобрен кабинетом премьер-министра страны, министерство подпишет рамочное соглашение и подаст обязательный заказ в ближайшие недели.

Поставки запланированы на 2028-2031 годы, и соглашение дает Чехии возможность приобрести еще 14 танков, если будет доступно больше средств.

Как недавно писали, Чехия хочет приобрести боевые танки Leopard 2A8 на 52 млрд чешских крон (примерно $2,5 млрд) – для финансирования этой покупки правительство рассчитывает получить кредит через европейскую программу SAFE.

Ранее писали, что в Министерстве обороны Чехии хотят подписать контракт на закупку до 77 немецких танков Leopard 2A8, которая планируется еще с 2023 года, до парламентских выборов этой осенью.

Недавно стало известно, что чешское Министерство обороны закупит 24 колесных бронированных автомобиля Titus, стоимость всего заказа составляет 4,068 млрд чешских крон ($191,3 млн).