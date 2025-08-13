Литва вирішує, прийняти 158 мігрантів чи сплатити ЄС "штраф" у 3 млн євро

Литва перебуває в процесі ухвалення рішення, чи прийняти щонайменше 158 мігрантів, чи сплатити ЄС так званий внесок солідарності, що перевищує 3 мільйони євро, відповідно до нового міграційного пакту Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Уряд Литви планує прийняти рішення цього року, до набрання чинності пакту.

Депутати опозиції стверджують, що рішення слід ухвалити раніше, щоб країна могла підготуватися до інтеграції мігрантів – або ж включити виплату до державного бюджету.

Минулого року ЄС ухвалив рішення про перерозподіл мігрантів за квотами, згідно з яким Литві буде передано 158 мігрантів з південних країн.

ЄС виділятиме до 10 тисяч євро на кожну переселену особу, але держави-члени можуть замість цього сплатити "штраф", так званий внесок солідарності. Для Литви він складе понад 3 мільйони євро.

"Можливо, Литва вирішить прийняти біженців або сплатити гроші, або ж поєднати ці два варіанти", – заявив депутат Лауринас Шедвідас, голова парламентського комітету з прав людини.

В.о. міністра внутрішніх справ Владислав Кондратович заявив, що кількість мігрантів є невеликою порівняно з приблизно 20 тисячами іноземних робітників, які щороку приїжджають на роботу. Разом з тим він визнав, що це питання є чутливим.

14 травня 2024 року Рада ЄС ухвалила історичну реформу європейської системи притулку та міграції, що встановлює набір правил, які допоможуть впорядкувати прибуття мігрантів та забезпечити справедливий розподіл тягаря між державами-членами.

Водночас кількість мігрантів, які в'їжджають до Європейського Союзу нелегальними шляхами, скоротилася на 38% у 2024 році.