Нелегальна міграція в ЄС торік різко скоротилася, зросло число прибуттів з РФ і Білорусі

Кількість мігрантів, які в'їжджають до Європейського Союзу нелегальними шляхами, скоротилася в цілому на 38% у 2024 році, досягнувши найнижчого рівня з 2021 року.

Про це повідомило у вівторок прикордонне агентство ЄС Frontex, передає "Європейська правда".

"Нові попередні дані Frontex свідчать про значне зниження на 38% кількості нелегальних перетинів кордону з ЄС у 2024 році, досягнувши найнижчого рівня з 2021 року, коли на міграцію все ще впливала пандемія COVID", – йдеться у повідомленні агенції.

Однак кількість людей, які перетинають кордони ЄС з Білоруссю та Росією, підскочила на 192% до 17 тисяч, повідомляє Frontex.

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Значна кількість мігрантів або шукачів притулку також прибула з Сирії, Афганістану, Єгипту та африканських країн, навіть незважаючи на зміну маршрутів до ЄС.

Нелегальна міграція стала ключовим питанням європейської політики, оскільки багато ультраправих і популістських партій використовували її на нещодавніх і майбутніх виборах, в тому числі в Німеччині наступного місяця, обіцяючи посилити боротьбу з міграцією.

Frontex заявив, що зниження кількості нелегальних перетинів кордону до трохи більше ніж 239 тисяч минулого року відбулося завдяки активізації співпраці ЄС і партнерів у боротьбі з контрабандними мережами.

За даними Frontex, загальне скорочення нелегальної міграції відбулося в основному за рахунок різкого падіння на 59% кількості прибулих центрально-середземноморським маршрутом через зменшення кількості виїздів з Тунісу та Лівії, а також на 78% на західно-балканському маршруті завдяки рішучим зусиллям країн регіону, спрямованим на зупинення потоку мігрантів.

Натомість на 14% більше, до 69 400 випадків, було зафіксовано спроб нелегального перетину кордону на східному середземноморському маршруті через нові коридори зі східної Лівії, де переважають мігранти з Сирії, Афганістану та Єгипту.

Також на 18% зросла кількість мігрантів, які прямують західноафриканським маршрутом до Канарських островів: минулого року їхня кількість сягнула майже 47 тисяч, що було зумовлено виїздом з Мавританії.

"Хоча у 2024 році відбулося значне скорочення кількості нелегальних перетинів кордону, це також висвітлило нові ризики і зміну динаміки", – сказав голова Frontex Ганс Лейтенс.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що Європейський Союз може вже в березні подати пропозицію про створення "центрів повернення" для прискорення депортації нелегальних мігрантів.

У жовтні лідери Євросоюзу заявили, що розглядають схему, за якою мігрантів, які не мають права на перебування в ЄС, можна буде відправляти до центрів у країнах за межами ЄС, які вважаються безпечними.

А окремі держави-члени вже обговорюють пропозиції депортації частини шукачів притулку у треті країни.