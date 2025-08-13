Литва решает, принять 158 мигрантов или заплатить ЕС "штраф" в 3 млн евро

Литва находится в процессе решения, принять ли по меньшей мере 158 мигрантов или заплатить ЕС так называемый взнос солидарности, превышающий 3 миллиона евро, в соответствии с новым миграционным пактом Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

Правительство Литвы планирует принять решение в этом году, до вступления в силу пакта.

Депутаты оппозиции утверждают, что решение следует принять раньше, чтобы страна могла подготовиться к интеграции мигрантов – или же включить выплату в государственный бюджет.

В прошлом году ЕС принял решение о перераспределении мигрантов по квотам, согласно которому Литве будет передано 158 мигрантов из южных стран.

ЕС будет выделять до 10 тысяч евро на каждого переселенного человека, но государства-члены могут вместо этого заплатить "штраф", так называемый взнос солидарности. Для Литвы он составит более 3 миллионов евро.

"Возможно, Литва решит принять беженцев, или заплатить деньги, или же совместить эти два варианта", – заявил депутат Лауринас Шедвидас, председатель парламентского комитета по правам человека.

И.о. министра внутренних дел Владислав Кондратович заявил, что количество мигрантов невелико по сравнению с примерно 20 тысячами иностранных рабочих, которые ежегодно приезжают на работу. Вместе с тем он признал, что этот вопрос является чувствительным.

14 мая 2024 года Совет ЕС принял историческую реформу европейской системы убежища и миграции, устанавливающую набор правил, которые помогут упорядочить прибытие мигрантов и обеспечить справедливое распределение бремени между государствами-членами.

В то же время количество мигрантов, въезжающих в Европейский Союз нелегальными путями, сократилось на 38% в 2024 году.