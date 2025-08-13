У Латвії планують восени заборонити екскурсійні автобуси до РФ і Білорусі
Латвія збирається з 15 жовтня заборонити нерегулярні пасажирські перевезення автобусами до Росії та Білорусі – йдеться про разові поїздки, наприклад, на екскурсії, спортивні ігри або інші заходи.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує LSM.
Відповідну пропозицію висунуло Міністерство зв'язку Латвії. У разі схвалення ініціативи розпорядженням уряду буде встановлено, що прикордонники з 15 жовтня не дозволятимуть нерегулярним пасажирським перевізникам перетинати латвійсько-білоруський і латвійсько-російський кордон у пунктах пропуску Патернієкі, Гребнево і Терехово.
Нерегулярні пасажирські перевезення – це ті, в яких перевізник виконує разовий рейс за заздалегідь спланованим маршрутом для, наприклад, екскурсій, поїздок на спортивні ігри, в театр, на співочі свята та подібні заходи.
В уряді заявили, що теперішні дані показують зростання кількості пасажирів в автобусних перевезеннях до Білорусі та Росії – й така ситуація посилює ризики для безпеки на зовнішньому кордоні країни.
Щоб зміни набули чинності, проєкт розпорядження ще має схвалити уряд.
Нещодавно спецслужби Литви попередили, що ризик бути затриманим в Білорусі зростає.
У червні Сейм Латвії ухвалив законопроєкт, який передбачає заборону на купівлю нерухомості громадянами Росії та Білорусі.