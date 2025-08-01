Спецслужби Литви попередили: ризик бути затриманим в Білорусі зростає

Після того як білоруський режим визнав YouTube-канал Delfi Литва екстремістським, підвищився ризик затримання литовських громадян, які відвідують Білорусь, попередив Державний департамент безпеки (ДДБ).

Заяву литовської спецслужби наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у спецслужбі, білоруський режим активно використовує списки екстремістських і терористичних організацій, осіб та інтернет-ресурсів у боротьбі з політичними опонентами як всередині країни, так і за її межами.

"ДДБ закликає громадян Литви утриматися від будь-яких поїздок до Білорусі та попереджає, що такі поїздки можуть становити загрозу їхній безпеці", – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними ДДБ, у липні 2025 року російськомовний YouTube-канал Delfi Литва був визнаний білоруською владою екстремістським і включений до так званого списку екстремістських матеріалів.

У Білорусі моніторинг і відвідування інтернет-ресурсів, включених до цього списку, вважаються адміністративним правопорушенням, за яке може бути призначено арешт на строк до 15 діб.

ДДБ підкреслює, що включення каналу до списку екстремістських матеріалів підвищує ймовірність того, що литовські громадяни, які відвідують Білорусь, можуть бути затримані та піддані адміністративному арешту.

Також департамент нагадує, що в минулому вже були випадки, коли білоруські силовики при в'їзді литовців до країни перевіряли їхні електронні пристрої на предмет відвідування заборонених ресурсів. У разі виявлення такої інформації громадяни піддавалися арешту.

Департамент держбезпеки Литви раніше зафіксував активну кампанію КДБ Білорусі через соціальні мережі, спрямовану на вербування білоруських громадян, які проживають за кордоном.

Нагадаємо, на початку липня у Литві скасували тимчасовий дозвіл на проживання громадянину Росії за неодноразові поїздки до РФ та Білорусі, що є порушенням нових обмежень, які набули чинності в травні.

А в Латвії Сейм ухвалив законопроєкт, який передбачає заборону на купівлю нерухомості громадянами Росії та Білорусі.