В Латвии планируют осенью запретить экскурсионные автобусы в РФ и Беларусь

Латвия собирается с 15 октября запретить нерегулярные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь – речь идет о разовых поездках, например, на экскурсии, спортивные игры или другие мероприятия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LSM.

Соответствующее предложение выдвинуло Министерство связи Латвии. В случае одобрения инициативы распоряжением правительства будет установлено, что пограничники с 15 октября не будут позволять нерегулярным пассажирским перевозчикам пересекать латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границу в пунктах пропуска Патерниеки, Гребнево и Терехово.

Нерегулярные пассажирские перевозки – это те, в которых перевозчик выполняет разовый рейс по заранее спланированному маршруту для, например, экскурсий, поездок на спортивные игры, в театр, на певческие праздники и подобные мероприятия.

В правительстве заявили, что нынешние данные показывают рост количества пассажиров в автобусных перевозках в Беларусь и Россию – и такая ситуация усиливает риски для безопасности на внешней границе страны.

Чтобы изменения вступили в силу, проект распоряжения еще должно одобрить правительство.

Недавно спецслужбы Литвы предупредили, что риск быть задержанным в Беларуси растет.

В июне Сейм Латвии принял законопроект, который предусматривает запрет на покупку недвижимости гражданами России и Беларуси.