У G7 назвали позитивним кроком призначення нового члена ВККС

Посли країн Групи семи (G7) назвали призначення Ігоря Кушніра на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів позитивним кроком до відбору суддів і зміцнення довіри до судової системи.

Про це йдеться у повідомленні "Групи підтримки України" послів G7 у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Посли відзначили, що це позитивний крок для зміцнення довіри до судової системи і висловили очікування щодо подальших кроків – в тому числі і заради євроатлантичної інтеграції України.

"Призначення Ігоря Кушніра на посаду члена ВККС є позитивним кроком для подальшого відбору кваліфікованих суддів і зміцнення довіри до судової системи. Прозорий конкурс за участі міжнародних експертів – ще один вагомий крок на євроатлантичному шляху та важливий майбутній орієнтир", – йдеться у дописі.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова 12 серпня також позитивно оцінила призначення Вищою радою правосуддя нового члена ВККС – Ігоря Кушніра.

Вища рада правосуддя 12 серпня призначила Ігоря Кушніра на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Таким чином рада доукомплектувала склад ВККС, до якої загалом входять 16 членів.

Ігор Кушнір – суддя Верховного Суду у відставці. Вакансія, яку він закрив, з’явилась у березні 2024 року після звільнення Романа Ігнатова з комісії.

Варто зазначити: ЄС чекає від України продовження реформ, причому керівники Євросоюзу публічно наголошують, що є два визначальні напрямки: верховенство права та боротьба з корупцією.

