В G7 назвали положительным шагом назначение нового члена ВККС

Послы стран Группы семи (G7) назвали назначение Игоря Кушнира на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей положительным шагом к отбору судей и укреплению доверия к судебной системе.

Об этом говорится в сообщении "Группы поддержки Украины" послов G7 в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Послы отметили, что это положительный шаг для укрепления доверия к судебной системе и выразили ожидания относительно дальнейших шагов – в том числе и ради евроатлантической интеграции Украины.

"Назначение Игоря Кушнира на должность члена ВККС является позитивным шагом для дальнейшего отбора квалифицированных судей и укрепления доверия к судебной системе. Прозрачный конкурс с участием международных экспертов – еще один весомый шаг на евроатлантическом пути и важный будущий ориентир", – говорится в заметке.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова 12 августа также положительно оценила назначение Высшим советом правосудия нового члена ВККС – Игоря Кушнира.

Высший совет правосудия 12 августа назначил Игоря Кушнира на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Таким образом совет доукомплектовал состав ВККС, в которую в целом входят 16 членов.

Игорь Кушнир – судья Верховного Суда в отставке. Вакансия, которую он закрыл, появилась в марте 2024 года после увольнения Романа Игнатова из комиссии.

Стоит отметить: ЕС ждет от Украины продолжения реформ, причем руководители Евросоюза публично отмечают, что есть два определяющих направления: верховенство права и борьба с коррупцией.

