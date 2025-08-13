Мерц зустрів Зеленського у своїй канцелярії в Берліні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прийняв у своїй канцелярії президента України Володимира Зеленського, який прибув у Берлін для відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами.

Про це повідомляє видання Bild, пише "Європейська правда".

Зеленський прибув на вертольоті на територію канцелярії німецького канцлера, де його привітно зустрів Мерц.

фото: АР

Очікується, що спершу Мерц і Зеленський разом пообідають, а згодом розпочнуться онлайн-переговори за участю європейських партнерів та президента США Дональда Трампа напередодні його саміту з главою РФ Владіміром Путіним на Алясці.

Речник Зеленського Сергій Никифоров повідомляв, що окрім відеоконференції і двосторонньої зустрічі з Мерцом планується онлайн-засідання "коаліції рішучих".

За підсумками зустрічі приблизно о 16:00 за Берліном можливі заяви Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца для ЗМІ, додав речник.

Раніше американські ЗМІ з посиланням на місцевих посадовців повідомили, що президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс візьмуть участь у віртуальній зустрічі в середу з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими союзниками.