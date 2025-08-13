Мерц встретил Зеленского в своей канцелярии в Берлине

Канцлер Германии Фридрих Мерц принял в своей канцелярии президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в Берлин для видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами.

Об этом сообщает издание Bild, пишет "Европейская правда".

Зеленский прибыл на вертолете на территорию канцелярии немецкого канцлера, где его приветливо встретил Мерц.

фото: АР

Ожидается, что сначала Мерц и Зеленский вместе пообедают, а затем начнутся онлайн-переговоры с участием европейских партнеров и президента США Дональда Трампа накануне его саммита с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Представитель Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что кроме видеоконференции и двусторонней встречи с Мерцом планируется онлайн-заседание "коалиции решительных".

По итогам встречи примерно в 16:00 по Берлину возможны заявления Владимира Зеленского и Фридриха Мерца для СМИ, добавил спикер.

Ранее американские СМИ со ссылкой на местных чиновников сообщили, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс примут участие в виртуальной встрече в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками.