Внутрішня розвідка Норвегії запідозрила російський слід у кібердиверсії на дамбі

Внутрішня розвідка Норвегії PST вважає, що за кібердиверсією на норвезькій дамбі навесні 2025 року стоять проросійські хакери.

Про це повідомляє VG, пише "Європейська правда".

Очільниця Норвезької поліційної служби безпеки PST Беате Гангос заявила, що у службі вважають кібердиверсію на одній з дамб у квітні 2025 року справою проросійських хакерів.

Інцидент стався у квітні 2025 року на дамбі на озері Рісватне у південно-західній частині Норвегії. Кіберзлочинці перехопили контроль над системою, внаслідок чого шлюзи були відкриті 4 години поспіль і з резервуара вилились великі обсяги води, перш ніж співробітники побачили втручання і вжили заходів.

"Протягом останнього року ми бачили зміну у діяльності проросійських кіберсуб’єктів. У квітні об’єктом такої операції стала дамба на заході Норвегії… Наш російський сусід став більш небезпечним", – оголосила очільниця служби.

Вона продовжила, що Росія у своїй діяльності проти Норвегії та країн Заходу загалом використовує багато різних методів.

"Це може бути підривна діяльність, вплив, поляризація, приховане ведення розвідки – методи, що мають на меті послабити нашу безпеку, але й не можуть бути охарактеризовані як акт війни… Мета – впливати на норвезьке суспільство, створювати відчуття неспокою та нестабільності, а також знаходити наші сильні і слабкі сторони", – зазначила Гангос,

Вона також додала, що подібна діяльність очікувано продовжиться проти різних країн Європи.

"Вони не обов’язково ставлять за мету завдати шкоди, але мають на меті показати, на що здатні", – каже очільниця розвідки.

У Польщі шести особам висунули звинувачення у підривній діяльності на користь іншої країни.

У Румунії підозрюють диверсію у пожежі на збройовому заводі, що виробляє стрілецьку зброю і боєприпаси.