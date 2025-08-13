Внутренняя разведка Норвегии заподозрила российский след в кибердиверсии на дамбе

Внутренняя разведка Норвегии PST считает, что за кибердиверсией на норвежской дамбе весной 2025 года стоят пророссийские хакеры.

Об этом сообщает VG, пишет "Европейская правда".

Руководительница Норвежской полицейской службы безопасности PST Беате Гангос заявила, что в службе считают кибердиверсию на одной из дамб в апреле 2025 года делом пророссийских хакеров.

Инцидент произошел в апреле 2025 года на дамбе на озере Рисватне в юго-западной части Норвегии. Киберпреступники перехватили контроль над системой, в результате чего шлюзы были открыты 4 часа подряд и из резервуара вылились большие объемы воды, прежде чем сотрудники увидели вмешательство и приняли меры.

"В течение последнего года мы видели изменение в деятельности пророссийских киберсубъектов. В апреле объектом такой операции стала дамба на западе Норвегии... Наш российский сосед стал более опасным", – объявила руководительница службы.

Она продолжила, что Россия в своей деятельности против Норвегии и стран Запада в целом использует много различных методов.

"Это может быть подрывная деятельность, влияние, поляризация, скрытое ведение разведки – методы, которые имеют целью ослабить нашу безопасность, но и не могут быть охарактеризованы как акт войны... Цель – влиять на норвежское общество, создавать ощущение беспокойства и нестабильности, а также находить наши сильные и слабые стороны", – отметила Гангос.

Она также добавила, что подобная деятельность ожидаемо продолжится против разных стран Европы.

В Польше шести лицам предъявили обвинения в подрывной деятельности в пользу другой страны.

В Румынии подозревают диверсию в пожаре на оружейном заводе, производящем стрелковое оружие и боеприпасы.