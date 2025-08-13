ЗМІ: союзники України розглядають пом’якшення санкцій проти РФ у разі перемир’я

Союзники України оцінюють потенційну можливість пом'якшення санкцій проти Росії у разі укладення перемир'я у російсько-українській війні.

Про це Sky News повідомили співрозмовники, наближені до Ради ЄС, передає "Європейська правда".

Співрозмовники стверджують, що союзники України оцінюють можливість поступового пом'якшення санкцій проти Росії, якщо буде укладено повне перемир'я.

За їхніми словами, планується поновлення санкцій у разі будь-яких порушень.

Вони сподіваються, що 15-денне перемир'я буде досягнуто негайно (санкції залишатимуться в силі протягом цього періоду), перш ніж в Україні настане "більш структурована пауза в бойових діях".

Окремо співрозмовники в італійському уряді повідомили мовнику, що вони будуть наполягати під час відеоконференції, яка відбудеться 13 серпня, на тому, щоб президент США Дональд Трамп залучив Європу до своїх переговорів з очільником Кремля Владіміром Путіним щодо України.

"Він просить європейські країни збільшити військові видатки, тому ми маємо брати участь у цих рішеннях", – пояснив італійський дипломат.

Співрозмовники додали, що під час розмови Італія наголосить на необхідності чітких військових, економічних і політичних гарантій для України.

Зазначимо, Трамп та Путін зустрінуться в місті Анкоридж на Алясці 15 серпня. За даними CNN, вони зустрінуться на військовій базі, хоча Білий дім хотів цього уникнути.

Читайте детально: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.