СМИ: союзники Украины рассматривают смягчение санкций против РФ в случае перемирия

Союзники Украины оценивают потенциальную возможность смягчения санкций против России в случае заключения перемирия в российско-украинской войне.

Об этом Sky News сообщили собеседники, приближенные к Совету ЕС, передает "Европейская правда".

Собеседники утверждают, что союзники Украины оценивают возможность постепенного смягчения санкций против России, если будет заключено полное перемирие.

По их словам, планируется возобновление санкций в случае каких-либо нарушений.

Они надеются, что 15-дневное перемирие будет достигнуто немедленно (санкции будут оставаться в силе в течение этого периода), прежде чем в Украине наступит "более структурированная пауза в боевых действиях".

Отдельно собеседники в итальянском правительстве сообщили вещателю, что они будут настаивать во время видеоконференции, которая состоится 13 августа, на том, чтобы президент США Дональд Трамп привлек Европу к своим переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным по Украине.

"Он просит европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в этих решениях", – пояснил итальянский дипломат.

Собеседники добавили, что во время разговора Италия подчеркнет необходимость четких военных, экономических и политических гарантий для Украины.

Отметим, Трамп и Путин встретятся в городе Анкоридж на Аляске 15 августа. По данным CNN, они встретятся на военной базе, хотя Белый дом хотел этого избежать.

