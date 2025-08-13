CNN: Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі, хоча Білий дім хотів цього уникнути

Президент США Дональд Трамп та лідер Росії Владімір Путін проведуть свою зустріч на об’єднаній військовій базі в Анкориджі, попри те, що Білий дім спочатку намагався уникнути такого сценарію.

Про це стало відомо CNN, пише "Європейська правда".

Американські посадовці, які намагалися знайти місце для п’ятничного саміту між Трампом та його російським колегою, швидко зіткнулися з великою проблемою: на Алясці зараз пік туристичного сезону, і кількість варіантів, які були б доступні та водночас обладнані для прийому двох світових лідерів, виявилася вкрай обмеженою.

Організатори саміту швидко дійшли висновку, що єдиним містом у величезному штаті, де можливе проведення зустрічі, є Анкоридж. І лише об’єднана військова база Ельмендорф-Річардсон на північній околиці міста відповідає вимогам безпеки для цієї історичної події.

Разом з тим, наголошує CNN, в Білому домі спершу хотіли уникнути ситуації, за якої російського лідера та його делегацію приймають на американському військовому об’єкті.

Саме там, за словами двох посадовців Білого дому, у п’ятницю й відбудеться зустріч двох лідерів.

"Ця метушня підкреслила, наскільки поспіхом зараз узгоджують деталі п’ятничної зустрічі – першої за понад чотири роки, коли глави США та Росії зустрічаються особисто", – коментує CNN.

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров у вівторок провели розмову, щоб обговорити підготовку зустрічі.

Зазвичай саміту такого рівня з противником США передують тривалі переговори щодо порядку денного та очікуваних результатів. Але сам Трамп заявив, що підходить до цієї зустрічі як до "розвідки обстановки", не маючи особливих очікувань щодо її перебігу.

Напередодні саміту президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс візьмуть участь у віртуальній зустрічі в середу з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими союзниками.

