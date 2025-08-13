Президент Сербії обіцяє не змінювати конституцію задля третього терміну

Президент Сербії Александар Вучич обіцяє не змінювати конституцію країни з метою втретє обратися на посаду.

Як повідомляє РТС, пише "Європейська правда", про це він заявив під час спільної пресконференції з канцлером Австрії.

Вучич сказав, що не зможе ще раз балотуватися на посаду президента і йому "не спадало на думку" змінювати конституцію країни, щоб дати собі таку можливість.

"Чи допомагатиму я і боротимуся за тих, хто, на мою думку, може вести Сербію у майбутнє, щоб вони досягли успіху на виборах – так, я це точно робитиму", – додав Александар Вучич.

Він також підтвердив готовність провести дострокові парламентські вибори.

Крім того, Вучич покритикував австрійські ЗМІ за те, як вони висвітлюють антивладні протести у Сербії і "не чують альтернативної точки зору".

За даними ЗМІ, позачергові парламентські вибори в Сербії можуть відбутися 28 грудня.

Читайте також: Полювання на Вучича? Чому президент Сербії заявив про спробу держперевороту.