ЗМІ: у Сербії можуть провести дострокові парламентські вибори у грудні

Позачергові парламентські вибори в Сербії можуть відбутися 28 грудня.

Про це повідомляє видання Danas із посиланням на співрозмовників у політичних колах, пише "Європейська правда".

За даними співрозмовників, керівництво Сербської прогресивної партії (SNS) схиляється саме до цієї дати, хоча раніше обговорювалися й варіанти у жовтні або січні.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що вибори відбудуться у встановлені конституцією та законом терміни, але конкретної дати не назвав. Він нагадав, що чинний склад парламенту був обраний у грудні 2023 року на чотирирічний термін.

Коментуючи вимогу студентів щодо негайного призначення виборів, Вучич наголосив, що рішення ухвалює компетентний орган – президент країни.

Він також заявив, що, за результатами досліджень, його політичні опоненти зараз є фаворитами перегонів, але це не позбавляє його права боротися за підтримку виборців.

"Вони є великими фаворитами, я це визнаю, але вони не можуть відібрати у мене право боротися з однодумцями, політиками, які не хочуть перетворити Сербію на свинарник і кубло, проти тих, хто хотів би зробити це з країни", – сказав він.

Президент Сербії підкреслив, що якщо опозиція переможе, уряд визнає її перемогу, але закликав дочекатися офіційного підрахунку голосів.

Як відомо, нещодавно у Белграді відбулись масштабні студентські протести – останні у межах акцій, що тривають з листопада 2024 року і були спровоковані катастрофою на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Протестувальники вимагали оголосити дострокові вибори та демонтувати проурядове наметове містечко в центрі Белграда поблизу будівлі парламенту. Влада ці вимоги відкинула, а Вучич дав зрозуміти, що подальші акції протесту будуть придушуватись.

На початку серпня ЗМІ писали, що Вучич скликав екстрене засідання ради безпеки на тлі повідомлень у ЗМІ про підготовку "держперевороту" прокуратурою з питань організованої злочинності.

