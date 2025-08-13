Президент Фінляндії оптимістичний щодо результату зустрічі європейців, Зеленського і Трампа

Президент Фінляндії Александр Стубб позитивно оцінив переговори, що відбулися вдень 13 серпня у різних форматах за участі європейських лідерів, президентів України і США та генсека НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву з цього приводу він опублікував у своєму X.

Александр Стубб назвав онлайн-переговори лідерів "чудовою зустріччю".

Excellent meeting with @Potus and European leaders, including @ZelenskyyUA.



Aligned views and unity. We are working together for a ceasefire and a sustainable peace. We are there for Ukraine every step of the way.



The next few days and weeks can be decisive. – Alexander Stubb (@alexstubb) August 13, 2025

"Узгоджені позиції та єдність. Ми разом працюємо задля перемир’я і сталого миру. Ми там (у цьому процесі) для України – на кожному кроці шляху. Наступні кілька днів і тижнів можуть бути вирішальними", – поділився президент Фінляндії.

Президентка Єврокомісії також задоволена перемовинами з Трампом, Зеленським0 і лідерами ЄС.

Нагадаємо, у зустрічі брали участь лише частина з усіх лідерів країн ЄС, а зі "східного флангу" НАТО – лише Польща та Фінляндія. Фінляндія є учасницею також "коаліції рішучих", переговори якої розпочалися після пресконференції канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і Володимира Зеленського.

На брифінгу Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед його зустріччю з очільником Кремля на Алясці.

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.