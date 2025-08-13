Президент Финляндии оптимистично оценил результат встречи европейцев, Зеленского и Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб положительно оценил переговоры, состоявшиеся днем 13 августа в различных форматах с участием европейских лидеров, президентов Украины и США и генсека НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", краткое заявление по этому поводу он опубликовал в своем X.

Александр Стубб назвал онлайн-переговоры лидеров "замечательной встречей".

Excellent meeting with @Potus and European leaders, including @ZelenskyyUA.



Aligned views and unity. We are working together for a ceasefire and a sustainable peace. We are there for Ukraine every step of the way.



The next few days and weeks can be decisive. – Alexander Stubb (@alexstubb) August 13, 2025

"Согласованные позиции и единство. Мы вместе работаем для перемирия и устойчивого мира. Мы там (в этом процессе) для Украины – на каждом шагу пути. Следующие несколько дней и недель могут быть решающими", – поделился президент Финляндии.

Президент Еврокомиссии также довольна переговорами с Трампом, Зеленским и лидерами ЕС.

Напомним, во встрече приняли участие лишь часть лидеров стран ЕС, а из "восточного фланга" НАТО – только Польша и Финляндия. Финляндия также является участницей "коалиции решительных", переговоры которой начались после пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца и Владимира Зеленского.

На брифинге Мерц назвал 5 пунктов, которые европейские лидеры обсудили с Трампом перед его встречей с главой Кремля на Аляске.

