СМИ рассказали, что говорил Трамп во время переговоров с Зеленским и лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп сообщил в среду, 13 августа, своему украинскому визави Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на саммите с главой Кремля Владимиром Путиным заключаются в достижении перемирия и лучшем понимании возможности заключения полного мирного договора.

Об этом Axios сообщили два осведомленных собеседника, пишет "Европейская правда".

Как известно, 15 августа ожидается встреча между Трампом и Путиным на Аляске. В среду, 13 августа, когда проходили масштабные переговоры с участием европейских лидеров, Зеленского и руководства США, Трамп заявил, что его цель – достичь перемирия и лучшего понимания возможности заключения полного мирного договора в российско-украинской войне.

В то же время американский президент приуменьшил вероятность значительных прорывов в Аляске, назвав это "встречей для выяснения позиций".

Но президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, которые также участвовали в беседе, подтвердили после ее окончания, что Трамп сказал, что хочет попытаться добиться прекращения огня.

По словам собеседника, Зеленский сказал Трампу во время разговора, что "Путину нельзя доверять". Собеседник утверждает, что Трамп сказал лидерам, что считает, что в рамках мирного соглашения будет необходим обмен территориями.

"Трамп сказал, что именно Владимир (Зеленский, – Ред.) и Владимир (Путин, – Ред.) должны обсуждать территории между собой, а не он", – сказал собеседник.

Еще один собеседник, присутствовавший во время разговора, сообщил, что Макрон занял "очень жесткую" позицию и сказал Трампу, что "встреча – это очень большая уступка Путину".

"Трампу это не понравилось", – сказал он.

Также собеседник отметил, что Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте были "очень активными", а премьер-министр Италии Джорджа Мелони "высказала несколько дельных замечаний".

Польский президент Кароль Навроцкий, по словам собеседника, "напомнил Трампу о битве за Варшаву, которая произошла ровно 105 лет назад, когда Польша вместе с украинцами воевала против большевиков в России".

Напомним, во встрече приняли участие лишь часть лидеров стран ЕС, а из "восточного фланга" НАТО – только Польша и Финляндия. Финляндия также является участницей "коалиции решительных", переговоры которой начались после пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца и Владимира Зеленского.

Макрон после масштабных переговоров заявил, что территориальные вопросы "не будут предметом переговоров" ни с кем, кроме Зеленского.

Мерц, комментируя переговоры, рассказал, какие именно позиции донесли в разговоре с Трампом. В частности, обсуждалось то, что "Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но исходной позицией будет линия соприкосновения".

"Юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается", – сказал тогда он.

Зеленский, в свою очередь, рассказал, что во время переговоров в различных форматах обсуждался вопрос потенциальной встречи лидеров США и РФ на Аляске, которая запланирована на 15 августа. Трамп предложил ему, что после встречи на Аляске у них "будет контакт".

