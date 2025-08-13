У Німеччині розкритикували заяву США щодо погіршення ситуації з правами людини

У Міністерстві закордонних справ Німеччини розкритикували заяву Державного департаменту США щодо погіршення ситуації з правами людини у Німеччині торік.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Представник Міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що країна "взяла до відома" заяву Державного департаменту США щодо погіршення ситуації з правами людини.

"Ми не вважаємо, що в Німеччині обмежуються свобода преси та свобода вираження поглядів", – сказав він.

Зачтупник речника уряду, своєю чергою, підкреслив, що Німеччина є "стабільною демократією" з дуже широким захистом свободи вираження поглядів.

"У Німеччині немає цензури. У цій країні існує дуже високий рівень свободи вираження поглядів, і ми будемо продовжувати захищати його в будь-якій формі", – заявив заступник речника уряду.

Він додав, що свобода вираження поглядів має межі, щоб захистити демократію й зауважив, що заперечення Голокосту, наприклад, перетинає одну з таких меж.

Раніше держсекретар США заявив, що рішення Федерального відомства із захисту конституції Німеччини визнати "Альтернативу для Німеччини" правоекстремістською – це "не демократія, а тиранія під маскою".

Остання виборча кампанія у Німеччині була затьмарена безпрецедентним втручанням з боку США, зокрема з боку віцепрезидента Джей Ді Венса і американського мільярдера Ілона Маска.