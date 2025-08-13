В Германии раскритиковали заявление США об ухудшении ситуации с правами человека

В Министерстве иностранных дел Германии раскритиковали заявление Государственного департамента США об ухудшении ситуации с правами человека в Германии в прошлом году.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Представитель Министерства иностранных дел Германии заявил, что страна "приняла к сведению" заявление Государственного департамента США об ухудшении ситуации с правами человека.

"Мы не считаем, что в Германии ограничиваются свобода прессы и свобода выражения мнений", – сказал он.

Заместитель спикера правительства, в свою очередь, подчеркнул, что Германия является "стабильной демократией" с очень широкой защитой свободы выражения мнения.

"В Германии нет цензуры. В этой стране существует очень высокий уровень свободы выражения мнения, и мы будем продолжать защищать его в любой форме", – заявил заместитель спикера правительства.

Он добавил, что свобода выражения мнения имеет пределы, чтобы защитить демократию, и отметил, что отрицание Холокоста, например, пересекает одну из таких границ.

Ранее госсекретарь США заявил, что решение Федерального ведомства по защите конституции Германии признать "Альтернативу для Германии" правоэкстремистской – это "не демократия, а тирания под маской".

Последняя избирательная кампания в Германии была омрачена беспрецедентным вмешательством со стороны США, в частности со стороны вице-президента Джей Ди Венса и американского миллиардера Илона Маска.