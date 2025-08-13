Российской СВР привиделся "план Еврокомиссии по смене власти в Венгрии" с участием Украины

Российская Служба внешней разведки обвинила Еврокомиссию в намерениях "сменить режим в Будапеште" и привести к власти главного соперника действующего премьера Виктора Орбана, и утверждает, что Украине "поручили грязную работу" в этом процессе.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовала пресс-служба СВР 13 августа.

Служба внешней разведки РФ заявила, что у Еврокомиссии теряется терпение в отношении политики венгерского премьера Виктора Орбана из-за "попыток проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, прежде всего по России и Украине", а "последней каплей... стало недавнее решение венгров заблокировать проект нового семилетнего бюджета ЕС, который, по их оценкам, выработан для милитаризации Европы".

В СВР считают, что в связи с этим президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "серьезно изучает сценарии смены "режима в Будапеште" и якобы рассматривает в качестве лучшего кандидата вместо Орбана его главного соперника, лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра.

"Расчет состоит в том, чтобы привести его к власти на парламентских выборах весной 2026 года, "а может и раньше". На поддержку Мадьяра уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы. Финансовые средства готовы предоставить немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных НПО, а также Европейская народная партия", – заявляют в СВР.

Также там заявили о якобы участии в этом плане Украины.

"В кампанию по "демонтажу" правительства Венгрии по приказу Брюсселя активно включился Киев, "обиженный" на блокирование Будапештом процесса его евроинтеграции. При этом режим В. Зеленского выполняет самую грязную работу, в том числе, дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры", – утверждает СВР.

Венгерские журналисты обратили внимание, что это пропагандистское заявление процитировало венгерское государственное информагентство MTI.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан не поддержал совместное заявление ЕС в поддержку Украины на фоне ожидаемой встречи лидеров США и РФ.

