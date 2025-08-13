Макрон: НАТО не долучиться до гарантій безпеки Україні, але США – готові бути їх частиною

За результатом відео-розмови європейських лідерів з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом 13 серпня, той запевнив, що США готові долучитися до посилення безпеки у Європі після встановлення миру в Україні, у той самий час коли НАТО не буде залучено до цього процесу.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", повідомив президент Франції Емманюель Макрон під час підходу до ЗМІ у французькому Брегансоні по завершенню перемовин.

Трамп запевнив європейських лідерів у тому, що, після встановлення миру в Україні, США долучаться до посилення безпеки в Європі, а НАТО – ні.

"Він (Трамп – ред.) сказав деякі речі, які є дуже важливими для мене. Те, що НАТО не повинно бути частиною цих гарантій безпеки – ми знаємо, що це є особливо сильною вимогою російської сторони. Але Сполучені Штати, і всі союзники, які були готові, повинні бути частиною цього", – заявив Макрон.

Він розповів, що Трамп говорив про "зв'язок, який повинен існувати між будь-якою територіальною поступкою та гарантіями безпеки, які будуть надані Україні".

"Як ви знаєте, це позиція, яку ми відстоювали і за яку ми боролися протягом останніх кількох місяців, і яка навіть призвела до існування і планування нашої коаліції охочих. Що ж, президент Трамп чітко висловився саме в цих термінах", – підкреслив французький очільник.

"Думаю, що це дуже важливе роз'яснення, яке ми отримали сьогодні", – наголосив Емманюель Макрон.

Як повідомляла "Європейська правда", Макрон за результатами розмови з Трампом також заявив, що територіальні питання "не будуть предметом переговорів" ні з ким, окрім президента України Володимира Зеленського.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи переговори, розповів, які саме позиції донесли у розмові з Трампом. Зокрема обговорювалося те, що "Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією буде лінія зіткнення".

"Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється", – сказав тоді він.

Зеленський, своєю чергою, розповів, що під час перемовини у різних форматах, обговорювалося питання потенційної зустрічі лідерів США та РФ на Алясці, яка запланована на 15 серпня. Трамп запропонував йому, що після зустрічі на Алясці у них "буде контакт".