Туск каже, що Трамп попросив Навроцького приєднатися до конференції щодо України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що американський президент Дональд Трамп в останній момент попросив президента Польщі Кароля Навроцького приєднатися до конференції європейськими лідерами щодо України, яка відбулася в середу, 13 серпня.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Трамп в останній момент попросив Навроцького приєднатися до конференції з європейськими лідерами щодо України, яка відбулася в середу, 13 серпня, хоча на ній очікували Туска.

"Вчора, незадовго до півночі, ми разом з нашими європейськими партнерами отримали інформацію, що американська сторона вважає за краще, щоб Польщу в контактах з президентом Трампом представляв президент", – заявив Туск.

Прем’єр Польщі заявив, що поважає прохання США підтримувати контакти на президентському рівні, але це не повинно використовуватися для "настроювання поляків один проти одного".

6 серпня Навроцький офіційно склав присягу як новий президент Польщі, змінивши на посаді Анджея Дуду.

Тоді ж писали, що Трамп надіслав особливий подарунок на день інавгурації Навроцького – "скульптуру у вигляді американського орла".

Читайте детальніше, що Кароль Навроцький говорив про Україну під час кампанії та як майбутній президент змінить Польщу і що чекати Україні.