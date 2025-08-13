Туск говорит, что Трамп попросил Навроцкого присоединиться к конференции по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что американский президент Дональд Трамп в последний момент попросил президента Польши Кароля Навроцкого присоединиться к конференции европейских лидеров по Украине, которая состоялась в среду, 13 августа.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Трамп в последний момент попросил Навроцкого присоединиться к конференции с европейскими лидерами по Украине, которая состоялась в среду, 13 августа, хотя на ней ожидали Туска.

"Вчера, незадолго до полуночи, мы вместе с нашими европейскими партнерами получили информацию, что американская сторона считает предпочтительным, чтобы Польшу в контактах с президентом Трампом представлял президент", – заявил Туск.

Премьер Польши заявил, что уважает просьбу США поддерживать контакты на президентском уровне, но это не должно использоваться для "настройки поляков друг против друга".

6 августа Навроцкий официально принес присягу в качестве нового президента Польши, сменив на посту Анджея Дуду.

Тогда же писали, что Трамп прислал особый подарок на день инаугурации Навроцкого – "скульптуру в виде американского орла".

