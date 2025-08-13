Чехія відкрила дипломатичне представництво країни у Дніпрі

Глава Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відкрив дипломатичне представництво країни у Дніпрі.

Про це він повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

У середу, 13 серпня, Ліпавський офіційно відкрив чеське дипломатичне представництво в Дніпрі, яке буде підпорядковуватися посольству країни в Києві.

"Чехія не боїться Путіна. Ми є першою країною, яка має дипломатичне представництво на сході України", – заявив глава МЗС країни.

Фото: Х

Під час візиту до України Ліпавський заявив, що його країна проти розділення України та Молдови на шляху до Європейського Союзу.

Також він зазначив, що очільник Кремля Владімір Путін матиме "унікальну" можливість погодитися на перемир’я у російсько-українській війні на перемовинах із президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Читайте також колонку міністра на ЄвроПравді: "Наша підтримка велика, хоча не безмежна". Ян Ліпавський про шлях України та кордони Європи.