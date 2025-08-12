Чехія виступає проти розділення України та Молдови під час вступу до ЄС
Очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна проти розділення України та Молдови на шляху до Європейського Союзу.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою, передає кореспондентка "Європейської правди".
Під час візиту до Києва Ліпавський заявив, що його країна просуває якнайшвидше відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України в ЄС. Водночас він застеріг, що його країна проти "декаплінгу" (decoupling), тобто розділення України і Молдови на шляху до ЄС.
"Безумовно, ми просуваємо відкриття першого кластера переговорів якомога швидше і точно не налаштовані на те, щоб без потреби роз'єднувати процес, який зараз відбувається разом із Молдовою", – наголосив він.
Також Ліпавський нагадав, що членство в ЄС не може бути досягнуто без виконання ключових рекомендацій щодо правосуддя та корупції.
Як відомо, фактичний початок переговорів України про вступ заблокований з боку угорського прем’єра Віктора Орбана, який активно використовує тему вступу України до ЄС у своїх внутрішньополітичних інтересах.
Зокрема, угорська влада влаштувала маніпулятивне опитування громадян щодо того, чи згодні вони на вступ України до ЄС, та стверджує, що 95% проголосували проти.
Вето Угорщини порушило питання про "розрив" пакета України і Молдови, аби не погіршити позиції президентки Молдови Маї Санду перед осінніми парламентськими виборами. Проте у ЄС вірять у можливість подолати вето Орбана невдовзі після початку головування Данії у Раді ЄС, тож цього сценарію поки вдалося уникнути.
Данія на початку головування у Раді ЄС пообіцяла максимальний тиск на Угорщину для розблокування запуску переговорів з Україною.
