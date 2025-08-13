Чехия открыла дипломатическое представительство страны в Днепре

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский открыл дипломатическое представительство страны в Днепре.

Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

В среду, 13 августа, Липавский официально открыл чешское дипломатическое представительство в Днепре, которое будет подчиняться посольству страны в Киеве.

"Чехия не боится Путина. Мы первая страна, которая имеет дипломатическое представительство на востоке Украины", – заявил глава МИД страны.

Фото: Х

Во время визита в Украину Липавский заявил, что его страна против разделения Украины и Молдовы на пути в Европейский Союз.

Также он отметил, что глава Кремля Владимир Путин будет иметь "уникальную" возможность согласиться на перемирие в российско-украинской войне на переговорах с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

