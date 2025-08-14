ЗМІ: Трамп сказав європейцям, що не говоритиме з Путіним про українську територію
Президент США Дональд Трамп заявив, що наполягатиме на безумовному припиненні вогню в Україні, коли зустрінеться в п'ятницю з главою Кремля Владіміром Путіним, водночас про українські території не йтиметься.
Про це повідомляє CNN з посиланням на європейських дипломатів, знайомих з розмовою Трампа з європейськими лідерами, передає "Європейська правда".
Хоча Трамп не використовував цей термін беззастережно, він сказав, що вважає, що припинення вогню було б проявом доброї волі з боку Росії, а також сказав, що українська територія не є предметом його переговорів – що залишило враження, що він не буде розглядати будь-яку російську пропозицію про те, що вони отримають контроль над українською територією в обмін на припинення вогню, зазначили джерела.
За словами одного з них, основний меседж європейців полягав у тому, що Україна має бути залучена до переговорів про свою територію.
Однак очікування від цієї зустрічі не є високими, сказав цей посадовець.
Трамп також висловив підтримку гарантіям безпеки для України, які включатимуть роль США, що було сприйнято як особливо позитивний розвиток подій, сказав один з дипломатів.
За словами джерел, обговорювалася ідея введення нових санкцій – зокрема, вторинних санкцій проти Китаю через російську нафту – якщо зустріч не пройде добре. Трамп сказав, що думає про це, але не взяв на себе жодних зобов'язань, пояснило одне з джерел.
Проте було відчуття, що Трамп може запровадити нові американські санкції дуже скоро, якщо зустріч пройде погано, сказав третій європейський посадовець.
Як писали ЗМІ, Трамп повідомив у середу, 13 серпня, президенту Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на саміті з очільником Кремля, який запланований на 15 серпня, полягають у досягненні перемир'я та кращому розумінні можливості укладення повного мирного договору.
Зеленський заявив, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля на Алясці.
Також американський президент заявив, що якщо зустріч на Алясці з очільником Кремля пройде добре – він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь Зеленський.
