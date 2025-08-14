СМИ: Трамп сказал европейцам, что не будет говорить с Путиным об украинской территории

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет настаивать на безусловном прекращении огня в Украине, когда встретится в пятницу с главой Кремля Владимиром Путиным, в то же время об украинских территориях речь идти не будет.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с разговором Трампа с европейскими лидерами, передает "Европейская правда".

Хотя Трамп не использовал этот термин безоговорочно, он сказал, что считает, что прекращение огня было бы проявлением доброй воли со стороны России, а также сказал, что украинская территория не является предметом его переговоров – что оставило впечатление, что он не будет рассматривать любое российское предложение о том, что они получат контроль над украинской территорией в обмен на прекращение огня, отметили источники.

По словам одного из них, основной месседж европейцев заключался в том, что Украина должна быть вовлечена в переговоры о своей территории.

Однако ожидания от этой встречи не являются высокими, сказал этот чиновник.

Трамп также выразил поддержку гарантиям безопасности для Украины, которые будут включать роль США, что было воспринято как особенно позитивное развитие событий, сказал один из дипломатов.

По словам источников, обсуждалась идея введения новых санкций – в частности, вторичных санкций против Китая из-за российской нефти – если встреча не пройдет хорошо. Трамп сказал, что думает об этом, но не взял на себя никаких обязательств, пояснил один из источников.

Однако было ощущение, что Трамп может ввести новые американские санкции очень скоро, если встреча пройдет плохо, сказал третий европейский чиновник.

Как писали СМИ, Трамп сообщил в среду, 13 августа, президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на саммите с главой Кремля, который запланирован на 15 августа, заключаются в достижении перемирия и лучшем понимании возможности заключения полного мирного договора.

Зеленский заявил, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля на Аляске.

Также американский президент заявил, что если встреча на Аляске с главой Кремля пройдет хорошо – он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие Зеленский.

