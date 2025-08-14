Правящая партия Литвы ожидает заключения коалиционного соглашения на следующей неделе

Правящая Социал-демократическая партия Литвы ожидает подписания нового коалиционного соглашения на следующей неделе – независимо от того, какие партии войдут в большинство.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в среду первый заместитель спикера Сейма Юозас Олекас, его цитирует LRT.

Олекас сделал это заявление после встречи с представителями оппозиционного Союза селян и зеленых Литвы (LVŽS).

Социал-демократы рассматривают возможность сотрудничества со своими нынешними партнерами – партией "Заря Немана" и Союзом демократов "За Литву". Они планируют принять решение о составе коалиции на заседании партийного совета в воскресенье.

Олекас отметил, что сроки также зависят от указа президента Гитанаса Науседы о назначении Инги Ругинене премьер-министром и представления ее кандидатуры в Сейм

Оппозиционная LVŽS была приглашена на переговоры, поскольку Союз демократов "За Литву" еще не подтвердил, останется ли он в блоке вместе с "Зарей Немана".

Переговоры о коалиции происходят после отставки на прошлой неделе премьер-министра Гинтаутаса Палукаса.

6 августа президиум Социал-демократической партии Литвы избрал Ингу Ругинене кандидатом на пост главы правительства.

Подробнее читайте в статье: Отставка под давлением коррупции: что меняет для Украины смена премьера Литвы.